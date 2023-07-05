تخرج باتريك زكى بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة بولونيا

(أنسامد) - يوليو 5 - روما - كتب الباحث المصرى بجامعة بولونيا الايطالية باتريك زكى علي صفحته علي فيسبوك انه تخرج بامتياز مع مرتبة الشرف وانه حضر الاحتفال عبر خاصية الفيديو كونفرنس.



قال باتريك "إمتياز مع مرتبة الشرف من جامعة بولونيا، كنت أود أن أكون متواجد بين استاذتي وزملائي إلا أن" ذلك لن ينقص من فرحتي بالوصول الي تلك النقطة في مستقبلي الأكاديمي. ممتن لكل مشاعركم الطيبة والدعم الذي لا يتوقف .



اهدي تلك الفرحة اليوم لزملاء شاركوني وشاركتهم أحلامنا بليالي كهذة تشعرك بوجودك مرة اخر و تضفي بصيص من الفرحة علي نفسك، اتمني ان تسنح لهم الفرصة بتحقيق كل ما تمنوا و قاوموا وحشة الحبس من أجل تحقيقة في اقرب وقت".



وكانت السلطات المصرية قد أوقفت جورج، البالغ من العمر 27 عاماً، في مطار القاهرة، يوم الجمعة 7 فبراير/شباط العام الماضي، على ذمة التحقيق في "قضايا جنائية"، وذلك لدى عودته من إيطاليا، حيث يدرس في جامعة بولونيا بمنحة أوروبية.



وأُحيل جورج للمحاكمة في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد أن قضى نحو عام ونصف قيد الحبس الاحتياطي، بعد القبض عليه لنشره مقالات تحدثت عن أوضاع المسيحيين في مصر.ويُحاكم جورج بالأخص على خلفية مقال رأي نشره منذ نحو عامين ينتقد فيه ما يتعرض له أقباط مصر من "تهجير وقتل وتضييق".



و في النهاية قررت محكمة مصرية الإفراج عن الباحث الحقوقي، باتريك جورج زكي، بعد نحو عامين من اعتقاله، مع استمرار محاكمته بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بأمن البلاد". (أنسامد).





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