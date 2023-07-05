الكويت وإيطاليا توقعان مذكرات تفاهم لإقامة حوار استراتيجي

(أنسامد) - يوليو 5 - روما - وقع وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عددا من مذكرات التفاهم بين البلدين متمثلة بمذكرة تفاهم بشأن إقامة حوار استراتيجي مشترك بين الكويت وإيطاليا والبرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الثقافي بين البلدين للأعوام (2023 - 2024 - 2025) وأخرى للتعاون الإنمائي بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والوكالة الإيطالية للتنمية والتي تعكس جميعها مدى عزم البلدين على تطوير العلاقات الثنائية وتوطيدها في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.



كما تناولت جلسة المباحثات مناقشة مجمل القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية والتي لاقت تطابقا واضحا وتقاربا كبيرا في الرؤى والتوجهات ومنها ما يتعلق بحل الأزمات بالطرق السلمية بكل حيادية صونا للنظام الدولي واحتراما لسيادة الدول على أراضيها ومياهها الإقليمية وحدودها البحرية وانعكاسات ذلك على السلم والأمن الدوليين .



كما تم بحث المستجدات الراهنة في المنطقة وخاصة التطورات في العراق وإيران وأفغانستان وملف الأزمة السورية وتحديات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الصعيدين الاقليمي والدولي وتغير المناخ وتبادل المعلومات والخبرات في هذا الإطار.



بدوره، أكد وزير خارجية الجمهورية الإيطالية على دعم بلاده ودفعها المستمر لإنهاء ملف لإعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن منوها إلى الجهود والمساعي التي تقومبها إيطاليا في إطار الإتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على حد سواء تجاه هذا الملف.



(أنسامد).





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