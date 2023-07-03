تاياني يستبعد التحالف مع الحزبين اليمينيين الفرنسي والالماني

(أنسامد) - يوليو 3 - روما - استبعد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالى والقائم باعمال رئيس حزب يمين الوسط فورزا إيطاليا اليوم الاثنين احتمال التحالف مع حزب البديل الألماني اليمينى المتطرف والتجمع الوطني الفرنسي لمارين لوبان.



وأضاف "أريد أن أكون واضحا جدا ، أنا أيضا نائب رئيس حزب الشعب الأوروبي: بالنسبة لنا من المستحيل توقيع اتفاقية مع الحزبين الالمانى و الفرنسي ".



وقال "ان الشريك الائتلافي اليميني للحكومة الإيطالية بقيادة النائب الاول رئيس الوزراء ووزير النقل ماتيو سالفيني شيء مختلف تماما"..



كان سالفيني قد طرح فكرة وجود تحالف يمين وسط واسع يضم الحزبين الفرنسي و الالمانى استعداداً لانتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل .



وقد تأجل اللقاء الذى كان من المفترض ان يضم سالفيني مع لوبان في روما اليوم الاثنين بسبب الاحداث الاخيرة في فرنسا .



تشهد فرنسا سادس ليلة من الاضطرابات التي أعقبت مقتل صبي يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص الشرطة في نانتيريوم الثلاثاء الماضى.



(أنسامد).





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