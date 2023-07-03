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  2. انتهاء أزمة اكتظاظ المهاجرين في لامبيدوزا

انتهاء أزمة اكتظاظ المهاجرين في لامبيدوزا

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 3 - روما - انتهت الازمة التى اندلعت مؤخراً في نقطة استقبال المهاجرين غير الشرعيين في جزيرة لامبيدوزا بسبب ازدياد عدد الواصلين الى النقطة الساخنة.

.وقد انتهت الازمة بعد سلسلة من عمليات نقل المهاجرين إلى مناطق أخرى من إيطاليا.

بلغ عدد الأشخاص في النقطة الساخنة ذروته عند 3306 يوم الجمعة ،بينما لديها القدرة على استضافة حوالي 400 فقط ، بعد وصول سلسلة من الوافدين على قوارب المهاجرين.

وقد انخفض العدد إلى 513 ظهر الأحد بعد نقل عدد كبير منهم إلى بورتو إمبيدوكلي ، في صقلية علي متن عبارة.

قال إجنازيو شينتو ، مديرعمليات الطوارىء للصليب الاحمر الايطالى و الذى يدير نقة لامبيدوزا "عادت الحياة إلى طبيعتها".

وأضاف "من خلال الحفاظ على هذه الوتيرة ، نقل 2500 شخص إلى البر الرئيسيفي غضون 36 ساعة ،وبالتالى من الممكن ألا نتعرض لحالة طوارئ " (أنسامد).

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