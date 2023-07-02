وزير : الحكومة ستحدد ما يمكن تحقيقه من خطة التعافي

(أنسامد) - يوليو 2 - روما - قال وزير الشؤون الأوروبية رافاييل فيتو يوم السبت إن الحكومة ستحدد في الأيام المقبلة ما يمكن تحقيقه بشكل واقعي من خلال خطة التعافي والمرونة الوطنية الضخمة في إيطاليا بعد كوفيد (NRRP) جنبا إلى جنب مع التغييرات اللازمة لجعل ذلك ممكنا.



وتهدف خطة NRRP إلى جعل الاقتصاد الإيطالي أكثر خضرة وحداثة بمساعدة ما يقرب من 200 مليار يورو في منح الاتحاد الأوروبي والقروض منخفضة الفائدة.



لكن هناك مخاوف من أنه لن يكون من الممكن استكمال جميع المشاريع ذات الصلة بحلول الموعد النهائي لعام 2026، وتجري روما محادثات مع بروكسل بشأن التغييرات المحتملة على الخطة.



وقالت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة إنها لا تزال تجري تقييمات للموافقة على السداد المتأخر لفترة طويلة للشريحة الثالثة من تمويل NRRP بقيمة 19 مليار يورو.



يتم الدفع من قبل الاتحاد الأوروبي بشرط تحقيق الأهداف المتفق عليها. حتى الآن، تلقت إيطاليا ما يقرب من 67 مليار يورو كتمويل، إلى حد كبير لدعم التحول البيئي والابتكار التكنولوجي. (أنسامد).





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