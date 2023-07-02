مليوني : بيانات التوظيف المشجعة تدفعنا للقيام بالمزيد

(أنسامد) - يوليو 2 - روما - قالت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني اليوم الأحد إن بيانات الوظائف الإيجابية الصادرة عن وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية إيستات الأسبوع الماضي ستلهم حكومتها للعمل بجدية أكبر لتحسين الأمور بشكل أكبر.



وكشفت وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية يوم الجمعة عن أن معدل البطالة في إيطاليا انخفض إلى 7.6٪ في مايو، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية في أبريل. باستثناء الرقم 7.5 ٪ في أبريل 2020 ، والذي كان شذوذا بسبب تأثيرات تدابير إغلاق COVID-19، فهو أدنى مستوى منذ مايو 2009.



وكتبت ميلوني عبر فيسبوك: "تواصل أرقام إحصائيات إيستات تأكيد النمو المستمر في التوظيف، مع انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ عام 2009".



وتابعت "أخبار مشجعة تدفعنا إلى القيام بعمل أفضل لإيطاليا التي تعود إلى النمو والعمل وخلق الثروة وتحقيق أهداف عالية".



وذكرت إيستات إن العدد الإجمالي للأشخاص العاملين في إيطاليا ارتفع بمقدار 21000 في مايو مقارنة بشهر أبريل وب 383000 مقارنة بالشهر نفسه في عام 2022.



وأضافت إن معدل البطالة للفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما والذين ينشطون في سوق العمل ارتفع إلى 21.7٪ في مايو بزيادة 0.9 نقطة مئوية. (أنسامد).





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