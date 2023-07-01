ثلاث جامعات إيطالية الأعلى في تصنيف QS العالمى

(أنسامد) - يوليو 1 - روما - حصلت ثلاث جامعات إيطالية، جامعة بوليتيكنيكو في ميلانو، وجامعة لا سابينسا في روما، وجامعة بولونيا على أفضل 200 جامعة في العالم وفقا لأحدث تصنيف QS العالمي للجامعات، وهي مجموعة من التصنيفات الجامعية المقارنة التي جمعها محلل التعليم العالي العالمي Quacquarelli Symonds (QS) .



احتلت جامعة بوليتيكنيكو في ميلانو المرتبة 16 في المركز 123 في العالم، وهو أفضل تصنيف لها على الإطلاق، في حين جاءت لا سابينسا في المرتبة 134، بثلاثة مراتب أعلى، وهو الأفضل على الإطلاق، وحافظت جامعة بولونيا على المرتبة 154.



واحتفل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بمرور 12 عاما على قمة تصنيف QS لأفضل الجامعات في العالم.



إحتفظت جامعة كامبريدج بالمركز الثاني بينما صعدت جامعة أكسفورد إلى المركز الثالث.



ارتفعت جميع الجامعات الإيطالية باستثناء واحدة في التصنيف العالمي أو حافظت على نفس المركز كما في العام الماضي. (أنسامد).





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