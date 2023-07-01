إيطاليا:تواصل عمليات إنزال المهاجرين في جزيرة لامبيدوزا

(أنسامد) - يوليو 1 - روما - وصل حوالي 565 مهاجرا ولاجئا إلى لامبيدوزا يوم الجمعة في 15 عملية هبوط منفصلة منذ منتصف الليل.



وكانت آخر ثلاثة قوارب وصلت برفقة زوارق دورية تابعة لشرطة المالية وخفر السواحل تقل 42 و27 و48 شخصًا على التوالي وقد غادرت من المهدية وصفاقس في تونس.



وفي إحدى عمليات الإنزال في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة، قال اثنان من الوافدين الجدد إن القارب الذي كانا يسافران به غرق وأن قاربا آخر على متنه 29 شخصا أنقذهما، وقد اعترضته بعد ذلك سفينة للشرطة المالية واصطحبتهما إلى الميناء.



وصرح الناجون، في حالة من الصدمة، إن سفينة تونسية أنقذت بعض رفاقهما في البداية، بينما فقد آخرون في البحر، لكن دون أن يتمكنوا من الإدلاء بتفاصيل.



في غضون ذلك، قال وزير الداخلية ماتيو بينتيدوسي يوم الجمعة إنه التقى بوزير العدل كارلو نورديو بهدف "جعل نظام ترحيل المهاجرين غير الشرعيين أكثر فعالية".



من المقرر أن تقع مراكز الاحتجاز في صقلية وكالابريا، بما في ذلك مراكز الإستقبال الحالية وربما لامبيدوزا، حيث كان هناك يوم الجمعة أكثر من 3000 مهاجر ولاجئ مقابل سعة رسمية تبلغ 400.



وقد وصل 64.930 مهاجرا ولاجئا إلى إيطاليا عن طريق البحر حتى الآن هذا العام وفقا لأرقام وزارة الداخلية، هذا بالمقارنة مع 27.633 وافدا في نفس الفترة من عام 2022 و20.532 في عام 2021. (أنسامد).





Ottieni il codice embed