الشرطة الإيطالية تفكك شبكة دولية لتهريب المهاجرين

(أنسامد) - يونيو 29 - روما - نجح محققون في مدينة ترييستي الحدودية شمال شرقي إيطاليا، في تفكيك شبكة تهريب مهاجرين دولية، قيل أنهم كانوا يضربون المهاجرين لإجبارهم على المشي، وإعطاء الأطفال أقراص منومة لمنعهم من البكاء.



ووثق التحقيق، الذي بدأ في أوائل عام 2022، عدد 32 حلقة شملت عشرات المهاجرين واللاجئين الذين يسافرون على طول طريق البلقان عبر إيطاليا، من اليونان، قبل الوصول إلى شمال أوروبا.



ورافق المهربون المزعومون جماعات المهاجرين مشيا على الأقدام عبر الغابات والحدود بين سلوفينيا وكرواتيا، إلى بومجان في سلوفينيا، حيث استقلوا عربات إلى ترييستي.



ويعتقد أن كل مهاجر أو لاجئ دفع أكثر من 250 يورو للعبور.



وتم اعتقال 13 شخصا من ألبانيا وكوسوفو، ولكنهم يعيشون في ترييستي، في إطار التحقيق، بينما وضع حوالي 30 شخصا قيد التحقيق.



ويواجه المشتبه بهم عددًا من التهم المحتملة بما في ذلك تسهيل الهجرة غير الشرعية وتكوين الجمعيات الإجرامية. (أنسامد).





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