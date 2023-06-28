ميلونى:الاتحاد الأوروبي ملزم بالقضاء على تهريب المهاجرين

(أنسامد) - يونيو 28 - روما - قالت رئيسة الوزراءالإيطالية جيورجيا ميلوني إن الاتحاد الأوروبي ملزم بالقضاء على تهريب المهاجرين الذي يؤدي إلى مآسي مثل حطام السفينة الأخير قبالة ساحل اليونان.



في اتصال إلى البرلمان قبل القمة الأوروبية قالت ميلوني في بروكسل إن الهجرة ستكون كذلك "قضية مركزية"تسيطر علي الاجتماعات.



واضافت"حول هذه النقطة ، أضم صوتي إلى التعازي في المأساة الأخيرة قبالة سواحل اليونان ".



مجلس النواب ، في إشارة إلى حطام سفينة 14 يونيو التي خلفت 82 مهاجرون ولاجئون أكدوا وفاتهم ومئات في عداد المفقودين. كما أعادت ميلوني التأكيد على "الالتزام في كل منتدى بالقضاء علي الاتجار المأساوي بالأرواح "الذي يؤدي إلى مثل هذه الوفيات البشرية في البحر". (أنسامد).





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