اوشن فايكنج تنقذ 86 مهاجرًا قبالة السواحل الليبية

(أنسامد) - يونيو 28 - روما - قالت منظمة أوشن فايكنج التي تتخذ من فرنسا مقراً لها إن سفينة الإنقاذ التابعة لها أنقذت 86 شخصاً قبالة السواحل الليبية يوم الثلاثاء بينما تعثرت سفينتها أثناء محاولتها الوصول إلى أوروبا.



وبين متحدث باسم الشركة أن "اللاجئين الذين تم انقاذهم ومعظمهم من جامبيا والسنغال، يعانون من الجفاف والارهاق وحروق الوقود".



وأضاف أن معظم المهاجرين كانوا من القصر الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط بمفردهم، دون عائلات.



وقالت السلطات الإيطالية إن الركاب يمكنهم النزول في ميناء باري الذي أوضحت المنظمة إنه علي بعد ثلاثة أيام من السفر.



وفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية، وصل حوالي 90 ألف مهاجر عن طريق البحر حتى الآن هذا العام.



تقدر المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن 1724 مهاجرا اختفوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا حتى الآن هذا العام، مقارنة بنحو 1417 العام الماضي. (أنسامد).





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