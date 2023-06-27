البيت الأبيض يدعو ميلوني للقاء بايدن في واشنطن في يوليو

(أنسامد) - يونيو 27 - روما - أعلن البيت الأبيض إن رئيسة الوزراء، جيورجيا ميلوني، دُعيت للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن العاصمة في يوليو.



وقد وجهت الدعوة خلال محادثة هاتفية بين الزعيمين مساء الاثنين ركزت على الأحداث الأخيرة في روسيا والوضع في أوكرانيا.



وقال البيت الأبيض إن "الزعيمين أكدا دعمهما لأوكرانيا" قبيل "قمة الناتو المرتقبة وناقشا التطورات الأخيرة في شمال إفريقيا"، مضيفًا أن المحادثة جرت "في سياق العمل عن كثب مع الحلفاء والشركاء بعد الأحداث الأخيرة في روسيا ".



يوم الأحد، نفى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني أن بايدن قد تجاهل ميلوني بعد أن فشل في ضمها إلى قادة الاتحاد الأوروبي الذين استشارهم بشأن الأزمة الروسية، وشدد على أن الولايات المتحدة كانت دائما تولي تقديرا كبيرا لإيطاليا وأنها تقدر دور روما بشأن أوكرانيا.



وقال تاياني في برنامج "إن ميتزورا"علي قناه "راي3" : "هناك دائما تقدير كبير من الولايات المتحدة للحكومة الإيطالية. أتذكر كلمات (وزير الخارجية أنطوني) بلينكين التي عبرت عن بتقدير كبير خلال زيارتي الأخيرة إلى واشنطن".



وأضاف تاياني: "نحن دولة عظيمة، إذا كانت أوروبا وقفت بحزم في الدفاع عن أوكرانيا، فهذا أيضا بفضل الحكومة الإيطالية"، مضيفا "النظام الأوروبي أيضا متماسك بفضل بلدنا". (أنسامد).





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