البيت الأبيض يدعو ميلوني للقاء بايدن في واشنطن في يوليو

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. البيت الأبيض يدعو ميلوني للقاء بايدن في واشنطن في يوليو

البيت الأبيض يدعو ميلوني للقاء بايدن في واشنطن في يوليو

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 27 - روما - أعلن البيت الأبيض إن رئيسة الوزراء، جيورجيا ميلوني، دُعيت للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن العاصمة في يوليو.

وقد وجهت الدعوة خلال محادثة هاتفية بين الزعيمين مساء الاثنين ركزت على الأحداث الأخيرة في روسيا والوضع في أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض إن "الزعيمين أكدا دعمهما لأوكرانيا" قبيل "قمة الناتو المرتقبة وناقشا التطورات الأخيرة في شمال إفريقيا"، مضيفًا أن المحادثة جرت "في سياق العمل عن كثب مع الحلفاء والشركاء بعد الأحداث الأخيرة في روسيا ".

يوم الأحد، نفى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني أن بايدن قد تجاهل ميلوني بعد أن فشل في ضمها إلى قادة الاتحاد الأوروبي الذين استشارهم بشأن الأزمة الروسية، وشدد على أن الولايات المتحدة كانت دائما تولي تقديرا كبيرا لإيطاليا وأنها تقدر دور روما بشأن أوكرانيا.

وقال تاياني في برنامج "إن ميتزورا"علي قناه "راي3" : "هناك دائما تقدير كبير من الولايات المتحدة للحكومة الإيطالية. أتذكر كلمات (وزير الخارجية أنطوني) بلينكين التي عبرت عن بتقدير كبير خلال زيارتي الأخيرة إلى واشنطن".

وأضاف تاياني: "نحن دولة عظيمة، إذا كانت أوروبا وقفت بحزم في الدفاع عن أوكرانيا، فهذا أيضا بفضل الحكومة الإيطالية"، مضيفا "النظام الأوروبي أيضا متماسك بفضل بلدنا". (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط