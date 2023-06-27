ماتاريلا يطالب باجلاء الحقيقة بشأن تحطم طائرة أوستيكا

(أنسامد) - يونيو 27 - روما - طالب الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا بالاستمرار في البحث عن اسباب تحطم طائرة اوستيكا عام 1980.



واضاف ماتاريلا في ذكرى الكارثة الجوية "لا يزال حادث تحطم طائرة أوستيكا 1980 يمثل جرحًا للإيطاليين".



قال ماتريلا عن الكارثة الجوية الغامضة المعروفة في إيطاليا باسم "مذبحة أوستيكا" التي خلفت 81 قتيلاً من بينهم 13 طفلاً "النتائج التي تم الحصول عليها (حتى الآن) تحثنا على عدم الاستسلام والبحث عن القطع المفقودة ، للتغلب على التناقضات وبالتالي يستجيبون للحاجة الى الحقيقة والعدالة.



"في 27 يونيو 1980 ،سقطت الطائرة التابعة لشركة طيران ايتافيا في البحر التيانى عندما كانت في رحلة من بولونيا الي باليرمو.



(أنسامد).





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