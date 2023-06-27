"أنقذوا الأطفال" تقترح عدة تدابير لحماية القصر في إيطاليا

(أنسامد) - يونيو 27 - روما - اقترحت منظمة "أنقذوا الأطفال" غير الحكومية، عدة تدابير لحماية المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم في إيطاليا، ومن بين هذه الاقتراحات تبني آلية جديدة لنقل القصر لضمان قدرتهم على الانضمام إلى أفراد أسرهم بسهولة، وتفعيل مراكز الاستضافة الأولى، وتعزيز التعاون بين قوات الشرطة في أوروبا لتحديد هوية المهاجرين الأطفال والمراهقين بشكل سليم ومنع إعادتهم.



قالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، إن المنظومة الأوروبية المتكاملة لمهمات البحث والإنقاذ في البحر ودوريات الحدود المستقلة وبرامج الإسكان والتعليم المحسنة هي عوامل أساسية لحماية القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى إيطاليا.



وقدم الفرع الإيطالي للمنظمة، خلال مؤتمر عقد في روما، بعنوان "حماية ودعم مسارات النمو: ما نوع الاستضافة للقصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم؟"، مجموعة من المقترحات، من أجل التنفيذ الكامل للقانون رقم 47 لعام 2017، ضمن التشريع الشامل لحماية القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم في إيطاليا. (أنسامد).





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