ميلونى تهنيء الزعيم اليوناني المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. ميلونى تهنيء الزعيم اليوناني المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس

ميلونى تهنيء الزعيم اليوناني المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس

لفوزه بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 26 - روما - قدمت رئيسة الوزراء الايطالية جيورجيا ميلونى التهنئة للزعيم اليوناني المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس لفوزه القوي بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية التى جرت في اليونان يوم امس الأحد.

وقالت في تهنئتها "يمكن لإيطاليا واليونان معًا تحقيق نتائج مهمة تفيد الشعبين والقارة الاوروبية معاً" حصل حزب نياوديموكراتيا الذي يمثل يمين الوسط بزعامة ميتسوتاكيس على 158 مقعدًا الانتخابات وهو ما امن الأغلبية المطلقة في اليونان.

وقد رحّب رئيس الوزراء اليوناني السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي يبلغ (55 عاما) خريج جامعة هارفرد الأميركية المرموقة والمستشار السابق في شركة ماكينزي الأميركية للاستشارات، بالنتيجة وقال في تصريح متلفز "أعطانا الشعب غالبية آمنة.وناك إصلاحات كبرى ستنطلق سريعاً"، وذلك بعدما بيّنت نتائج فرز أكثر من 80 بالمئة من صناديق الاقتراع نيل حزبه "الديموقراطية الجديدة" 40,5 بالمئة من الأصوات مقابل 17,8 بالمئة لأقرب منافسيه حزب سيريزا اليساري بزعامة أليكسيس تسيبراس. (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط