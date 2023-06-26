ميلونى تهنيء الزعيم اليوناني المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس

(أنسامد) - يونيو 26 - روما - قدمت رئيسة الوزراء الايطالية جيورجيا ميلونى التهنئة للزعيم اليوناني المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس لفوزه القوي بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية التى جرت في اليونان يوم امس الأحد.



وقالت في تهنئتها "يمكن لإيطاليا واليونان معًا تحقيق نتائج مهمة تفيد الشعبين والقارة الاوروبية معاً" حصل حزب نياوديموكراتيا الذي يمثل يمين الوسط بزعامة ميتسوتاكيس على 158 مقعدًا الانتخابات وهو ما امن الأغلبية المطلقة في اليونان.



وقد رحّب رئيس الوزراء اليوناني السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي يبلغ (55 عاما) خريج جامعة هارفرد الأميركية المرموقة والمستشار السابق في شركة ماكينزي الأميركية للاستشارات، بالنتيجة وقال في تصريح متلفز "أعطانا الشعب غالبية آمنة.وناك إصلاحات كبرى ستنطلق سريعاً"، وذلك بعدما بيّنت نتائج فرز أكثر من 80 بالمئة من صناديق الاقتراع نيل حزبه "الديموقراطية الجديدة" 40,5 بالمئة من الأصوات مقابل 17,8 بالمئة لأقرب منافسيه حزب سيريزا اليساري بزعامة أليكسيس تسيبراس. (أنسامد).





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