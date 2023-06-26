تاياني : الجيش الروسي لن يكون أقوى بدون فاجنر

(أنسامد) - يونيو 26 - روما - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني اليوم الاثنين إن الجيش الروسي بالتأكيد لن يكون أقوى بدون مجموعة مرتزقة فاجنر.



وصرح تاياني لدى وصوله إلى مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "نحن نتابع تطور الوضع داخل روسيا، على الرغم من أن الأمر ليس من اختصاصنا بالطبع".



وأضاف تاياني إن ما إذا كان التمرد المجهض يوم السبت والمسيرة إلى موسكو بقيادة ييجيني بريغوجين سيكون له تأثير على الهجوم المضاد الجاري في أوكرانيا "فيعتمد على الوضع".



وتابع "لكن من المؤكد أن غياب فاجنر لا يقوي الجيش الروسي".



وأردف "سنناقش هذا اليوم مع وزراء الخارجية ومع (وزير الخارجية الأوكراني) دميترو كوليبا" .



وقد أفادت الأنباء أن القوات الأوكرانية حققت مكاسب طفيفة خلال التمرد القصير الذي قامت به فاجنر قبل عودتها المفاجئة إلى القاعدة يوم السبت.



ولم يُعرف مكان وجود بريغوزين، بائع النقانق السابق، اليوم الاثنين (أنسامد).





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