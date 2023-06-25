إيطاليا تتابع الوضع في روسيا مع الناتو والاتحاد الأوروبي

(أنسامد) - يونيو 25 - روما - قال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم السبت، إن إيطاليا تتابع الوضع في روسيا وفي تواصل مستمر بهذا الصدد مع حلفائها في الناتو والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد إعلان قائد مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين التمرد المسلح.



وأوضح مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، أن ميلوني تتابع تطور الأزمة في روسيا وعقدت اجتماعا مع وزيري الخارجية أنطونيو تاياني والدفاع جويدو كروسيتو، وأميني مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو وجيوفاني باتيستا فازولاري.



تقوم وزارتا الخارجية والدفاع وأجهزة المخابرات، بالتنسيق مع مكتب رئيسة الوزراء في قصر كيجي، بمتابعة الوضع بالتواصل المستمر مع حلفائها في الناتو والاتحاد الأوروبي.



أفادت الأنباء أن ميليشيا فاغنر تتقدم باتجاه موسكو بعد مغادرة أوكرانيا والسيطرة على مدينة روستوف الاستراتيجية بالقرب من الحدود. (أنسامد).





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