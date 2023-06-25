إيطاليا تتابع الوضع في روسيا مع الناتو والاتحاد الأوروبي
وأوضح مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، أن ميلوني تتابع تطور الأزمة في روسيا وعقدت اجتماعا مع وزيري الخارجية أنطونيو تاياني والدفاع جويدو كروسيتو، وأميني مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو وجيوفاني باتيستا فازولاري.
تقوم وزارتا الخارجية والدفاع وأجهزة المخابرات، بالتنسيق مع مكتب رئيسة الوزراء في قصر كيجي، بمتابعة الوضع بالتواصل المستمر مع حلفائها في الناتو والاتحاد الأوروبي.
أفادت الأنباء أن ميليشيا فاغنر تتقدم باتجاه موسكو بعد مغادرة أوكرانيا والسيطرة على مدينة روستوف الاستراتيجية بالقرب من الحدود. (أنسامد).