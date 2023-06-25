تاياني : الجبهة الروسية أصبحت أضعف بعد تمرد فاغنر
وأضاف تاياني في مقابلة مع صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية : على الرغم من عودة المرتزقة إلى أوكرانيا وذهاب زعيمهم يفغيني بريغوجين إلى المنفى في بيلاروسيا، نأمل أن يكون السلام أقرب.
وتابع : هناك شيء واحد مؤكد، وهو أن الجبهة الروسية أصبحت اليوم أضعف عن الأمس، مضيفا : آمل أن يكون السلام الآن أقرب. دعونا ننتظر لنفهم ما ستكون عليه التحركات الروسية القادمة في أوكرانيا.
أفادت التقارير أن القوات الأوكرانية حققت مكاسب طفيفة خلال التمرد الذي استمر 24 ساعة.
وأكد تاياني، أن إيطاليا لا تتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، لكننا "نتابع (الوضع) عن كثب من أجل ضمان سلامة أكثر من 5400 إيطالي موجودين في روسيا". (أنسامد).