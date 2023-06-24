رئيسة البرلمان الأوروبي: يجب أن لا يفقد أحد حياته في البحر

(أنسامد) - يونيو 24 - روما - قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا يوم الجمعة خلال منتدى أنسا في روما، إنه يجب عدم السماح للمهاجرين واللاجئين بالموت في البحر المتوسط.



واضافت "لقد رأينا مأساة كوترو قبالة سواحل اليونان ولن تكون الاخيرة. لا ينبغي أن يموت أي رجل أو امرأة أو طفل في مياهنا.



والنساء والأطفال هم الأكثر ضعفا، دعونا لا ننسى أننا نتحدث عن حياة البشر".



فيما يتعلق بالهجرة، قالت رئيس البرلمان الأوروبي إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "قامت أخيرا برفع الحظر عن اتفاق كان متوقفا منذ سنوات"، في إشارة إلى اتفاق حل وسط مبدئي حول مسودة ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء، والتي طرحها وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في جلسة استماع الاجتماع الوزاري للعدل والشؤون الداخلية في وقت سابق من هذا الشهر بهدف إعادة إرساء مبادئ التضامن وتقاسم المسؤولية بين الدول الأعضاء للمهاجرين واللاجئين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي.



وأكدت ميتسولا "لعبت الحكومة الإيطالية دورا أساسيا في تحقيق التوازن بين الأمن والتضامن والبعد الخارجي" للهجرة (أي مشاركة بلدان المنشأ أو العبور ودول ثالثة محتملة في إدارة تدفقات الهجرة). (أنسامد).





Ottieni il codice embed