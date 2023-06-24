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  2. كروسيتو يلتقي أوستن في واشنطن،يشدد علي دعم إيطاليا لأوكرانيا

كروسيتو يلتقي أوستن في واشنطن،يشدد علي دعم إيطاليا لأوكرانيا

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 24 - روما - إلتقى وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في واشنطن يوم الجمعة وشدد كروسيتو خلال اللقاء على أن إيطاليا لم تتردد أبدا في دعم أوكرانيا بعد الغزو الروسي قائلا "لم تتردد إيطاليا للحظة في التفكير في أي جانب ستكون في نزاع أوكرانيا واستمرت في دعم كييف، حتى في ظل الحكومات المختلفة".

وأكد كروسيتو أن إيطاليا والولايات المتحدة "تربطهما علاقات تعاون وصداقة خاصة".

وذكر بالعديد من القوات الأمريكية التي تمركزت في إيطاليا على مدار السبعين عاما الماضية وبالمقابر في إيطاليا للجنود الأمريكيين، قائلا "إن هذا يوضح الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في معركتنا من أجل التحول إلى ديمقراطية وجمهورية".

ومن جهته، أشاد أوستن بأهمية التحالف مع إيطاليا خلال محادثاته مع كريستو قائلا "إيطاليا حليف أساسي في الجهة الجنوبية للناتو".

وأردف "نحن نقدر مساهمتها القوية في الأمن في جميع أنحاء العالم داخل الناتو والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ومشاركتها في العديد من المهام الدولية، من البلقان إلى القطب الشمالي والشرق الأوسط والآن منطقة المحيطين الهندي والهادئِ". (أنسامد).

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