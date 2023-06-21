بيع فيلا "الرياح الأربع"التي يملكها الفنان دي سيكا في نابولي

(أنسامد) - يونيو 21 - روما - بيعت فيلا "الرياح الأربع"، التي يمتلكها الممثل والمخرج الإيطالي كريستيان دي سيكا، وزوجته سيلفيا فيردوني، في كابري منذ عام 1996.



ونفذت عملية البيع مؤخرا شركة ليونارد لاكشري ريال إستيت أوف فلورنسا، التي كانت تعمل منذ فترة علي بيع العقار حصريا .



وتم بناء الفيلا على طراز منازل مدينة كابري، وتقع على مساحة إجمالية داخلية 250 مترا مربعا، وتضم طابقين، وتحيط بها حديقة من أشجار الحمضيات والزيتون.



وفي مكان قريب، يوجد مبنى خارجي مستقل يستخدم كنادي صحي، مع أحد التراسات البانورامية على السطح.



وتتمتع الفيلا، بإطلالة بانورامية على الجزيرة، وفي نفس الوقت على خليجي نابولي وساليرنو، وتشكل جزءا من التاريخ الأسطوري للمدينة.



وصمم الفيلا وبناها الرسام وشاعر التيار الرمزي الأمريكي إليهو فيدر، خلال الفترة من عام 1900 إلى 1903، على منحدرات جبل سولارو، وتم بناؤها وفقا للطراز النموذجي للجزيرة.



وكانت الفيلا تستخدم كاستوديو للفنان فيدير، وتم بيعها لاحقا إلى إيرل بروستر، وأصبحت أيضا مكانا للإقامة الطويلة للكاتب د. لورنس، الذي عمل هنا على تأليف روايته الشهيرة "عشيق ليدي شاتيرلي".



وتغيرت ملكية الفيلا مرة أخرى في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي، وكان يتردد فنانون آخرون عليها، من بينهم جوزيف بويز، الذي أهدى أحد أعماله الشهيرة لكابري وسي تومبلي.



وقال جنيفر جيرالدي الشريك الأول في شركة ليونارد، ومدير المبيعات، إن مدينة كابري واحدة من الوجهات الأكثر طلبا من قبل العملاء، الذين يبحثون عن المناطق التي تتمتع بالجمال غير العادي، وهو ما تؤكده الزيادة البالغة 87% في طلبات الشراء التي شهدناها في هذه الفترة الأولى من العام، مقارنة بالفترة السابقة.



وأضاف جيرالدي، "لقد دفعتنا ديناميكية سوق العقارات في هذا الجزء من إيطاليا إلى فتح مكتبنا في نابولي، وهي مدينة مهمة في منطقة رائعة وفريدة من نوعها، وأيضا إلى تطوير محفظتنا بشكل استراتيجي بأصول تذكارية، ممثلة جيدا في الفيلا التي صممها وبناها الرسام والشاعر الذي ينتمي إلى التيار الرمزي الأمريكي إليهو فيدر"، الذي ولد في شباط/ فبراير ١٨٣٦، ومات في كانون الثاني/ يناير ١٩٢٣.



(أنسامد).





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