بيع فيلا "الرياح الأربع"التي يملكها الفنان دي سيكا في نابولي

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. بيع فيلا "الرياح الأربع"التي يملكها الفنان دي سيكا في نابولي

بيع فيلا "الرياح الأربع"التي يملكها الفنان دي سيكا في نابولي

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 21 - روما - بيعت فيلا "الرياح الأربع"، التي يمتلكها الممثل والمخرج الإيطالي كريستيان دي سيكا، وزوجته سيلفيا فيردوني، في كابري منذ عام 1996.

ونفذت عملية البيع مؤخرا شركة ليونارد لاكشري ريال إستيت أوف فلورنسا، التي كانت تعمل منذ فترة علي بيع العقار حصريا .

وتم بناء الفيلا على طراز منازل مدينة كابري، وتقع على مساحة إجمالية داخلية 250 مترا مربعا، وتضم طابقين، وتحيط بها حديقة من أشجار الحمضيات والزيتون.

وفي مكان قريب، يوجد مبنى خارجي مستقل يستخدم كنادي صحي، مع أحد التراسات البانورامية على السطح.

وتتمتع الفيلا، بإطلالة بانورامية على الجزيرة، وفي نفس الوقت على خليجي نابولي وساليرنو، وتشكل جزءا من التاريخ الأسطوري للمدينة.

وصمم الفيلا وبناها الرسام وشاعر التيار الرمزي الأمريكي إليهو فيدر، خلال الفترة من عام 1900 إلى 1903، على منحدرات جبل سولارو، وتم بناؤها وفقا للطراز النموذجي للجزيرة.

وكانت الفيلا تستخدم كاستوديو للفنان فيدير، وتم بيعها لاحقا إلى إيرل بروستر، وأصبحت أيضا مكانا للإقامة الطويلة للكاتب د. لورنس، الذي عمل هنا على تأليف روايته الشهيرة "عشيق ليدي شاتيرلي".

وتغيرت ملكية الفيلا مرة أخرى في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي، وكان يتردد فنانون آخرون عليها، من بينهم جوزيف بويز، الذي أهدى أحد أعماله الشهيرة لكابري وسي تومبلي.

وقال جنيفر جيرالدي الشريك الأول في شركة ليونارد، ومدير المبيعات، إن مدينة كابري واحدة من الوجهات الأكثر طلبا من قبل العملاء، الذين يبحثون عن المناطق التي تتمتع بالجمال غير العادي، وهو ما تؤكده الزيادة البالغة 87% في طلبات الشراء التي شهدناها في هذه الفترة الأولى من العام، مقارنة بالفترة السابقة.

وأضاف جيرالدي، "لقد دفعتنا ديناميكية سوق العقارات في هذا الجزء من إيطاليا إلى فتح مكتبنا في نابولي، وهي مدينة مهمة في منطقة رائعة وفريدة من نوعها، وأيضا إلى تطوير محفظتنا بشكل استراتيجي بأصول تذكارية، ممثلة جيدا في الفيلا التي صممها وبناها الرسام والشاعر الذي ينتمي إلى التيار الرمزي الأمريكي إليهو فيدر"، الذي ولد في شباط/ فبراير ١٨٣٦، ومات في كانون الثاني/ يناير ١٩٢٣.

(أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط