ماتاريلا:لا يجب تجاهل محنة المهاجرين

(أنسامد) - يونيو 20 - روما - دعا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الإيطاليين الي عدم تجاهل محنة الاشخاص الذين اجبروا علي الفرار من منازلهم بحثاً عن الامان من العنف وسؤ المعاملة.



واضاف في رسالة بمناسبة اليوم العالمى للاجئين "هناك ما يقرب من 100 مليون رجل و امرأة وطفل من مختلف القارات يضطرون لمغادرة منازلهم بحثاً عن الحماية من الاضطهاد وسؤ المعاملة والعنف".



وطالب" بضرورة الاحساس بالانسانية واحترام اسمى القيم المنصوص عليها في الدستور الجمهورى التي تتطلب منا عدم تجاهل محنتهم".



وفقاً لتقرير الاتجاهات السنوية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المنشور في يونيو الماضى سجلت انتهاكات حقوق الإنسان رقما قياسيا بلغ 108.4 مليون ، بزيادة 19.1 مليون في العام السابق .



كما لم يظهر المسار التصاعدي للنزوح القسري على مستوى العالم أي علامة على التباطؤ في عام 2023 مع اندلاع الصراع في السودان والذى أثار حركات هجرة قسرية جديدة . (أنسامد).





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