شلاين : الحزب الديمقراطي مستعد للاحتشاد بشأن برنامجه

(أنسامد) - يونيو 18 - روما - قالت زعيمة الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض المنتمي ليسار الوسط إيلي شلاين السبت، إن الحزب سيطلب من مؤيديه الاحتشاد بقوة لدعم أجندته ابتداء من الأسبوع المقبل، وإلا قد لا يتم تمريرها.



وأضافت شلاين خلال ندوة بعنوان "العودة إلى المستقبل من أجل فكر جديد للحزب" في بولونيا : اعتبارا من يوم الاثنين، سنطلب من أنصار الحزب الاحتشاد بقوة لدعم جدول أعمالنا، والذي قد لا يتم تمريره بدون هذا الدعم.



ولفتت إلى أن، المؤيدين يجب أن يقدموا "القوة والدعم لمقترحاتنا التي قد لا يتم تمريرها"، مشيرة إلى ضرورة تركيز الجهود على "الصفقة الأوروبية الخضراء" التي تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.



وتابعت : بينما نرى نشاطًا في هذا الجانب، يجب أن يكون هناك نشاط خاص بنا. لدينا الكثير لنقوله ونتشاركه مع القوى الأوروبية الديمقراطية والبيئية الأخرى. (أنسامد).





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