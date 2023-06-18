فرنسيس يصلي من أجل ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة اليونان

(أنسامد) - يونيو 18 - روما - قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الأحد، إنه يصلي من أجل ضحايا حادث غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليونان، مما أسفر عن مصرع 78 لاجئًا ومهاجرًا وفقد مئات آخرين.



وأضاف فرنسيس عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس : بحزن كبير وألم شديد أفكر في ضحايا تحطم السفينة الخطير الذي وقع خلال الأيام الماضية قبالة سواحل اليونان. فيما يبدو أن البحر كان هادئا.



وتابع : أجدد صلاتي لمن فقدوا أرواحهم وأطالب ببذل كل الجهود الممكنة لمنع مثل هذه المآسي"، مشيرا إلى أن 20 يونيو هو اليوم العالمي للاجئين، الذي يروج له مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.



وتتواصل عمليات البحث عن حوالي 600 لاجئ ومهاجر يخشى فقدهم بعد أن انقلبت السفينة التي كانت تحمل ما يصل إلى 750 شخصا، من بينهم حوالي 100 طفل قبالة سواحل بلدة بيلوس الساحلية اليونانية الأربعاء الماضي. (أنسامد).





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