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  2. البابا فرانسيس:المهاجرون الغارقون في السفن يتوسلون إلينا

البابا فرانسيس:المهاجرون الغارقون في السفن يتوسلون إلينا

ألا نغض الطرف

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 17 - روما - صلى بابا الفاتيكان فرانسيس يوم الجمعة من أجل هدية الدموع ليبكي من أجل مئات المهاجرين واللاجئين الذين يخشى مقتلهم بعد انقلاب سفينة الصيد التي كانوا يستقلونها قبالة سواحل اليونان يوم الأربعاء.

وكتب البابا على تويتر "دعونا نصلي معا من أجل العديد من ضحايا غرق السفينة التي وقعت أمس في البحر المتوسط".

وأضاف: "ليهبنا الرب عطية الدموع. فالوجوه، وعيون المهاجرين، ومن بينهم أطفال كثيرون، تتوسل إلينا ألا نغض الطرف".

ووقعت المأساة بعد أن انقلبت سفينة صيد مكتظة يعتقد أنها تحمل ما يصل إلى 750 شخصا بينهم نحو 100 طفل عندما بدأت سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني في سحبها إلى بر الأمان.

تم انقاذ 104 اشخاص وتأكد وفاة 78 شخصا حتى الان.

وقالت السلطات اليونانية، صباح الجمعة، إن عملية البحث ليلا عن المفقودين فشلت في العثور على أي شخص.

كانت سفينة الصيد مسافرة من ليبيا إلى إيطاليا وانتهى بها الأمر بطريقة ما قبالة بايلوس في اليونان.

وقالت إيطاليا إنها أبلغت خفر السواحل اليوناني عن القارب في الوقت المناسب لإنقاذهم.

وقد ألقت اليونان القبض على 12 مصريا من المشتبه بهم في مجال الاتجار بالبشر وقالت إنها قد تحتجز المزيد في الساعات والأيام القادمة.

وصرحت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون يوم الجمعة للصحفيين في بروكسل "ليس لدينا كل المعلومات حتى الآن عما حدث، لكن يبدو أنها أكبر مأساة في البحر المتوسط". (أنسامد).

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