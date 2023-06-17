إستمرار البحث عن مهاجرين غرقى قبالة اليونان

(أنسامد) - يونيو 17 - روما - استمرت عمليات البحث يوم السبت عن مئات المهاجرين واللاجئين الذين يخشى أن يكونوا في عداد المفقودين بعد انقلاب قاربهم المكتظ قبالة اليونان يوم الأربعاء.



كانت فرقاطة بحرية وثلاث سفن لخفر السواحل وطائرة هليكوبتر لخفر السواحل تبحث عن المفقودين في المياه الدولية، على بعد 47 ميلا بحريا جنوب غرب بلدة بيلوس الساحلية اليونانية في شبه جزيرة بيلوبونيز.



تم تأكيد مقتل 78 شخصا حتى الآن في أعقاب الحادث، الذي ورد أنه حدث بعد أن انقلبت السفينة التي تحمل ما يصل إلى 750 شخصا من بينهم حوالي 100 طفل عندما بدأت سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني في سحبها إلى بر الأمان.



وقد تم إنقاذ 104 أشخاص في وقت لاحق.



كان القارب مسافرا من طبرق في ليبيا إلى إيطاليا وانتهى به الأمر بطريقة ما قبالة بيلوس في اليونان. (أنسامد).





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