إغلاق ممر نهر التيبر بسبب توقعات الطقس القاسية

(أنسامد) - يونيو 15 - روما - تم إغلاق ممر نهر التيبر في روما امام حركة المشاة وراكبي الدراجات كإجراء احترازي تحسبا لارتفاع محتمل في منسوب المياه المتوقع نظرا لهطول الأمطار الغزيرة .



وقد طالبت سلطات الحماية المدنية المحلية منظمي رحلات القوارب النهرية والشركات التي تعقد فعاليات في المسار الذي يمتد تحت السدود العالية للنهر بوقف أنشطتهم نتيجة لذلك.وقد ضربت موجة الطقس السئ إيطاليا منذ بداية مايو.



تدخلت امس الاربعاء فرق الاطفاء تدخلت في روما لإجلاء 80 شخصا من بينهم أطفال تقطعت بهم السبل بسبب ارتفاع منسوب المياه في نادي ركوب الخيل في شمال روما.



وقد توقع رجال المزيد من العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف فوق الساحل خلال ال48 ساعة القادمة قبل وصول فصل الصيف أخيرًا. (أنسامد).





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