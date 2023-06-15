حرس السواحل الإيطالى تلقى اتصالاً من سفينة المهاجرين الغارقة

(أنسامد) - يونيو 15 - روما - اعلن حرس السواحل الايطالية انه تلقى اتصالاً من سفينة المهاجرين التى غرقت مؤخراً امام السواحل اليونانية واسفرت عن مقتل مئات الاشخاص من بينهم عشرات الاطفال .



واشارمسئولون ايطاليون ان مركز التنسيق الايطالي للانقاذ تلقى ايميل من السفينة الغارقة وعلى متنها 750 مهاجراً قادمين من طبرق وانها قد انحرفت عن وجهتها الاصلية الي ايطاليا.



واضاف المسئولون ان مركز عمليات حرس السواحل استشعر وجود المركب في بحر اليونان علي بعد 60 ميل بحرى من الشواطئ اليونانية و260 ميل بحرى من الشواطئ الايطالية فقام مباشرة بابلاغ حرس السواحل اليونانية بكافة المعلومات الموجودة لديه لتسهيل عملية الانقاذ .



وتؤكد البيانات الرسمية غرق 78 مهاجراًوانقاذ 105 بالاضافة الي مئات المفقودين بينهم مائة طفل تقريباً. (أنسامد).





Ottieni il codice embed