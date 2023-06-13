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برلسكوني: شاشة عملاقة في بوتنزا للجنازة

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 13 - روما - تقرر وضع شاشة عملاقة في ساحة جراند البرجو في بوتنزا لاذاعة الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الإيطالي الاسبق سيلفيو برلسكونى المقررة في الثالثة من بعد ظهر الغد الاربعاء في كاتدرائية ميلانو.

كما أعلن حزب فورزا إيطاليا ان حضور الجنازة بالكاتدرائية " مسموح لجميع الرجال والنساء الذين يرتدون الزى الازرق ويريدون التجمع معًا من أجل وداع أخير لرئيس عظيم لا يتكرر ".

على أية حال ، مع سيلفيو برلسكوني ، هذه هي المرة الأولى التي يتقرر الحداد الوطني لرئيس الوزراء الأسبق.

يوم الحداد الوطني يتطلب تنكيس الأعلام على واجهات جميع المباني العامة وشريطين من حجاب أسود للأعلام الداخلية.

وفي يوم الحداد يضطر المسؤولون الحكوميون إلى الإلغاءالالتزامات العامة في حين أن هناك إمكانية ان تغلق المحال الستائر طوال اليوم.

(أنسامد).

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