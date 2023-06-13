إيطاليا تستعد لتوديع برلسكوني : حداد وطني يوم الأربعاء

(أنسامد) - يونيو 13 - روما - تستعد إيطاليا لتقديم وداعها الأخير لرئيس الوزراء السابق لأربع مرات وزعيم يمين الوسط والملياردير الإعلامي سيلفيو برلسكوني بعد وفاته عن عمر يناهز 86 عاما يوم الاثنين.



أعلنت الحكومة يوم حداد وطني تزامنا مع الجنازة الرسمية لزعيم فورزا إيطاليا في كاتدرائية ميلانو يوم الأربعاء.



كما ترفرف الأعلام الإيطالية والأوروبية على المباني العامة في إيطاليا والمباني الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.



ولن يعرض جثمانه في استديوهاته التلفزيونية ميدياسيت في كولونو مونزي قبل الجنازة كما أُعلن في الأصل بسبب مخاوف تتعلق بالنظام العام.



ويوجد جثمان برلسكوني في منزله في فيلا سان مارتينو في أركوري، بالقرب من ميلانو، مع السماح للأقارب والأصدقاء فقط بالوصول لتقديم تعازيهم.



سيترأس رئيس أساقفة ميلانو، المونسنيور ماريو دلبيني، الجنازة يوم الأربعاء في الساعة 3 مساءً.



وقد تم وضع شاشات كبيرة في الساحة خارج الكاتدرائية لتمكين الجمهور من متابعة الجنازة. (أنسامد).





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