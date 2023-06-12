تايانى يدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى

(أنسامد) - يونيو 12 - روما - يلتقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالى انطونيو تايانى مع نظيره الامريكي انطونيو بلينكن ومديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جيورجيفا للتفاوض مع الصندوق لتقديم اول شريحة من القرض المقدم الي تونس لمواجهة مشاكل الهجرة غير الشرعية.



وتأتى زيارة تايانى في أعقاب الزيارة التى قامت بها مؤخراً رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلونى الى تونس.



وقال تايانى "ان المواجهة مع صندوق النقد ستكون معقدة".



وأضاف "ان إيطاليا يمكن ان تلعب دور الضامن لتونس بصفتها البلد الاكثر قرباً" كما يمكنها ان تعمل على تقريب وجهات النظر بهدف الافراج عن اول شريحة من مساعدات الصندوق وربط باقى الشرائح بتنفيذ الاصلاحات حول هذا الموضوع والا عدم تقديم اى معونة ووضع تونس على شفا الافلاس مما سيؤدى الي انفجار قنبلة الهجرة الموقوتة في وجه اوروبا.



كما سيقوم تايانى بدعم الشراكة الإستراتيجية السياسية والإقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية. (أنسامد).





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