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  2. برلسكونى: من المرجح ان تقام جنازته في كاتدرائية ميلانو

برلسكونى: من المرجح ان تقام جنازته في كاتدرائية ميلانو

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 12 - روما - قالت مصادر مقربة من اسرة رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق الراحل سيلفيو برلسكونى ان جنازته ستقام علي الارجح في كاتدرائية ميلانو .

واضافت المصادر ان القرار سيتخذ ويذاع فور الاعلان عن اقامة جنازة رسمية لزعيم فورزا ايطاليا والملياردير الاعلامى الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 86 عاما.

ولد برلسكونى بميلانو في 29 سبتمبر 1936، وهو سياسي ورجل أعمال إيطالي كان رئيس وزراء إيطاليا لثلاث مرات، ويُلقب بـاسم «الفارس» بسبب التكريم الذي حصل عليه في عام 1977 من الرئيس جيوفاني ليوني كفارس للعمل والذي تخلى عنه في عام 2014.

وفي عام 1975 قام بإنشاء شركة فينينفيست Fininvest، وفي عام 1993 أنشأ شركة إنتاج الوسائط المتعددة ميدياست Mediaset.وفي مارس 1994 انتخب عضوًا في مجلس النواب، بينما انتخب في مجلس الشيوخ للمرة الأولى في الانتخابات العامة في 24 و 25 فبراير 2013.

ووفقا لمجلة فوربس الأمريكية Forbes، حصل برلسكوني في عام 2013 على لقب أغنى سابع رجل في إيطاليا ومن أغنى 194 رجلاً في العالم وذلك بسبب ثروته الشخصية التي تقدر بنحو 6.2 مليار دولار (حوالي € 4560000000).

وقداتهم وحوكم في أكثر من عشرين محاكمة قضائية، ففي 1 أغسطس 2013 حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة الاحتيال الضريبي بحكم نهائي في ما يسمى بـ «عملية ميدياست».

وفي 19 أكتوبر من العام نفسه، فُرضت عليه عقوبة عدم الأهلية للمناصب العامة لمدة عامين نتيجة لنفس العملية.

ونظرًا للعقوبة المذكورة أعلاه، صوّت مجلس الشيوخ في 27 نوفمبر 2013 لإعفائه من منصبه من مجلس الشيوخ. وبالتالي لم يعد برلسكوني نائبًا بعد ما يقرب من عشرين عامًا من وجوده المتواصل في المجلسين.

وتولى رئاسة الحكومة في إيطاليا على ثلاث فترات من 10 مايو 1994 إلى 17 يناير 1995 ومن 11 يونيو 2001 إلى 17 مايو 2006 ومن 8 مايو 2008 إلى 12 نوفمبر 2011.

يمتلك برلسكونى عدة وسائل إعلام في بلاده كما كان يرأس نادي إيه سي ميلان الرياضي. (أنسامد).

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