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  2. مصادر طبية:من المحتمل أن يظل فرنسيس في المستشفى طوال الأسبوع

مصادر طبية:من المحتمل أن يظل فرنسيس في المستشفى طوال الأسبوع

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 11 - روما - ذكرت مصادر طبية إيطالية، أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، سيبقى في مستشفى جيميلي في روما "ربما طوال الأسبوع"، بعد خضوعه لجراحة في البطن يوم الأربعاء لعلاج فتق ناتج عن عملية أجريت في عام ٢٠٢١.

وقال الجراح سيرجيو ألفييري للصحفيين: "لقد طلبنا من البابا قضاء جزء من فترة نقاهته في المستشفى، مضيفا أنه تم اتخاذ هذا القرار بدافع الحذر ومن أجل تسهيل التعافي، لكن كل شيء يسير على ما يرام.

قدمنا المشورة الطبية للبابا واتخذ القرار".

وتابع الطبيب سيرجيو ألفييري، الذي أجرى أيضًا جراحة في القولون لفرنسيس قبل عامين، أنه على الرغم من أن المؤشرات الحيوية للبابا "منتظمة"، يجب عليه أن يبذل "أقل جهد ممكن".

نتيجة لذلك، أوضح أن البابا فرنسيس قد طُلب منه عدم الاحتفال بصلاة التبشير الملائكي المعتادة يوم الأحد من نافذة غرفته في المستشفى.

(أنسامد).

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