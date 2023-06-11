ميلوني ترحب بالبيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس

(أنسامد) - يونيو 11 - روما - أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الأحد، عن ارتياحها بشأن البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الأوروبي وتونس عقب المحادثات التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس مع وفد أوروبي يضم ميلوني إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.



وأشار البيان إلى العديد من القضايا، من بينها تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والشراكة في مجال الطاقة المستدامة والتعاون في مجال الهجرة.



وصرحت ميلوني : "إننا راضون تماما عن البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس الذي صدر اليوم. إنها خطوة مهمة للغاية. لدينا فرصة مهمة".



قدم قادة الاتحاد الأوروبي الثلاثة حزمة استثمارية ضخمة وتعهدوا ببذل جهود دبلوماسية لمساعدة تونس في الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتمكينها من تخفيف أزمتها المالية الحادة وتجنب مخاطر التخلف عن السداد.



وأعربوا عن استعدادهم لتخصيص ما يصل إلى 900 مليون يورو للمساعدة المالية لتونس بمجرد التوصل إلى الاتفاق الضروري مع صندوق النقد الدولي.



كان الوضع غير المستقر في تونس، عاملا رئيسيا في الزيادة الهائلة في عدد المهاجرين القادمين إلى إيطاليا من جميع أنحاء البحر المتوسط هذا العام. (أنسامد).





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