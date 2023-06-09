الفاتيكان: البابا فرنسيس في حالة جيدة

(أنسامد) - يونيو 9 - روما - أعلن المكتب الإعلامي للفاتيكان أن البابا فرنسيس بحالة جيدة بعد الجراحة التي أجراها في البطن، لعلاج فتق ناتج عن عملية أجريت في عام ٢٠٢١.



وبين المكتب أن البابا "يقظ ويتنفس دون مساعدة"، مضيفا، "يخبرنا الطاقم الطبي بعد جلسة العلاج ما بعد الجراحة أن البابا فرنسيس أمضى ليلة هادئة وتمكن من الراحة لفترة طويلة، وأنه في حالة عامة جيدة، ويقظ ويتنفس بشكل عفوي".



وأوضح مدير المكتب الإعلامي، ماتيو بروني أن فحوصات المراقبة الروتينية لحالته، جيدة، وأنه ستتم مراقبته طوال اليوم، من أجل الراحة اللازمة لما بعد العملية.



وأضاف المتحدث باسم الكرسي الرسولي أن "البابا على علم برسائل التقارب والمودة التي وصلت في الساعات القليلة الماضية ويعرب عن امتنانه"، مطالبا في الوقت نفسه باستمرار الصلاة من أجله.



(أنسامد).





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