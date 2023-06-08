إعادة تنظيم نقطة لامبيدوزا تحت إشراف الصليب الأحمر

(أنسامد) - يونيو 8 - روما - أعلن الصليب الأحمر الإيطالى عن إجراءات كبيرة لإعادة تنظيم نقطة جزيرة لامبيدوزا الساخنة لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين.



وفي مؤتمر صحفى، قال ممثل الصليب الاحمر إن إدارة المركز مقصود بها تولي إجراءات الاستقبال الأولى وتحديد وفرز المهاجرين واللاجئين الذين يصلون إلى الجزيرة الواقعة بين شمال إفريقيا وجنوب أوروبا وفقاً لاتفاق كوترو الذى يضيق الخناق على الهجرة غير النظامية ويطالب بإصلاح نظام الاستقبال وتعزيز المسارات القانونية له في إيطاليا.



وقد افادت الإدارة الجديدة أنها أعادت تنظيم الاستقبال وتصميم الحمامات وتحديث الخدمات مثل المقصف و المطبخ وتركيب مراحيض محمولة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الوافدين.



وأضافت أنه خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر يونيو استقبل المركز حوالى 1250 شخصا. (أنسامد).





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