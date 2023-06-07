منظمة التعاون الاقتصادي:تأخير برامج التعافى يقلل نمو إيطاليا

(أنسامد) - يونيو 7 - روما - قالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ان التاخيرات الحالية في تنفيذ الخطة الوطنية للتعافى والقدرة علي الصمود في مرحلة ما بعد كوفيد-19 قد تتسبب في خفض مستويات النمو في إيطاليا.



وفي تقريرها حول الافاق الاقتصادية 2023 تقول المنظمة ان الخطة تسعى الي تعزيز التحول البيئى في إيطاليا ودفع مستوى الابتكار التكنولوجى من خلال المشاريع التى تحظى بتمويل يصل الي 200 مليار يورو من المنح التى يقدمها الاتحاد الاوروبى وقروض منخفضة الفائدة بشرط تحقيق الاهداف المتفق عليها بحلول يونيو 2026.



وطالب التقرير بدعم نشاط الوقت القصير وإرساء الأسس للنمو في المدى المتوسط ... بالإضافة إلى الميزة الإضافية لممارسة المزيد من الضغط لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ". (أنسامد).





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