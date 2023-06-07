تاياني يصف بالوحشي الهجوم على سد كاخوفكا في أوكرانيا

(أنسامد) - يونيو 7 - روما - وصف نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية أنطونيو تاياني "بالوحشي" الهجوم الذي دمر سد كاخوفكا في منطقة خيرسون بأوكرانيا.



واتهمت كييف وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي موسكو بالهجوم على السد الواقع في منطقة تسيطر عليها حاليا قوات الاحتلال الروسية.



ومن جانبها، ألقت روسيا باللوم على أوكرانيا.



وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان لها أن "إيطاليا تدين بشدة قصف سد كاخوفكا في منطقة خيرسون، والذي يعرض آلاف الأشخاص للخطر ويؤدي إلى كارثة بيئية، مما يزيد من تفاقم حالة الطوارئ الإنسانية".



وقال تاياني في البيان : "إنني أتابع التطورات بأقصى قدر من الاهتمام والقلق، بما في ذلك ما يتعلق بالعواقب المحتملة على أمن محطة زابوريزهيا النووية".



وأكد "نحن إلى جانب أصدقائنا الأوكرانيين وجميع المدنيين الذين يعانون من عواقب هذا الهجوم الوحشي الإضافي". (أنسامد).





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