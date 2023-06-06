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  2. الرئيس التونسي:ميلوني تقول بصوت عال ما يعتقده الآخرون في صمت

الرئيس التونسي:ميلوني تقول بصوت عال ما يعتقده الآخرون في صمت

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 6 - روما - أشاد الرئيس التونسي، قيس سعيد، برئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني لجودتها في التعبير عن رأيها، حيث رحب بها في القصر الرئاسي لإجراء محادثات خلال زيارتها للبلد الواقع في شمال إفريقيا يوم أمس الثلاثاء.

وقال سعيد: "أنا سعيد جدا بالتحدث إليكم عن مشاكلنا"، مضيفا :"أقولها بصوت عال. اليوم أنت امرأة تقول بصوت عال ما يعتقده الآخرون في صمت".

وبدورها ردت ميلوني "أنا سعيدة جدا لوجودي هنا" وهي تصافح الرئيس التونسي سعيد.

وقد عقد القادة اجتماعا دام ساعة و 45 دقيقة.

تمر تونس بأزمة مالية كبيرة وكان الوضع غير المستقر في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا عاملا رئيسيا في الزيادة الهائلة في عدد المهاجرين القادمين إلى إيطاليا من جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط هذا العام.

وبحسب ما ورد تأمل ميلوني في أن تؤدي الزيارة إلى انفراج في المحادثات المتوقفة بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار لتخفيف الأزمة.

https://www.ansa.it/english/news/2023/06/06/meloni-says-out-loud -what-others-only-think-saied_24287bfc-41dd-4e10-af3f-8c0bfa048e 58.html (أنسامد).

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