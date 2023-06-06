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  2. رئيس أساقفة بولونيا في كييف مبعوثا من بابا الفاتيكان

رئيس أساقفة بولونيا في كييف مبعوثا من بابا الفاتيكان

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 6 - روما - بدأ رئيس مؤتمر الأساقفة الإيطاليين ورئيس أساقفة بولونيا الكاردينال ماتيو زوبي أمس الاثنين مهمة تستغرق يومين إلى كييف من أجل "الاستماع إلى السلطات الأوكرانية حول السبل الممكنة لتحقيق سلام عادل ودعم لفتات الإنسانية التي من شأنها المساعدة في تخفيف التوترات "، بحسب بيان صادر عن الكرسي الرسولي.

وأضاف البيان أن الكاردينال زوبي سيكون في العاصمة الأوكرانية بصفة "مبعوث الأب الأقدس فرانسيس".

في 20 مايو، قال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن البابا كلف الكاردينال زوبي بقيادة مهمة، بالاتفاق مع وزارة الخارجية، والتي قد "تسهم في تخفيف التوترات في نزاع أوكرانيا، على أمل أن يؤدي ذلك إلى بدء مسارات السلام، وهو أمل لم يتخلى عنه الأب الأقدس ".

جاء هذا الإعلان بعد أن أعلن البابا في أبريل عن مهمة سلام سرية للفاتيكان في أوكرانيا، الأمر الذي نفته كييف وموسكو في وقت لاحق.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة لإيطاليا والفاتيكان في منتصف شهر مايو بعد لقائه بفرانسيس "مع كل الاحترام، لسنا بحاجة إلى وسطاء، نحن بحاجة إلى سلام عادل". (أنسامد).

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