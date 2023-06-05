حوالي 140 جمعية اهلية ايطالية تواجه مشاكل بعد الفيضانات
وقالت رئيسة ليجا كوب وهواتحاد تعاوني يقع في إيطاليا سيمون جمبرينى ويتكون من عدة جمعيات تعاونية وتقوم بالتنسيق والدعوة نيابة عن تعاونيات الأعضاء"نحن كحركة ، لدينا حوالي 140 تعاونية تواجه صعوبة ما بعد الفيضانات".
قال غامبريني"العديد من أعضائنا وعمالنا ليسوا نشطين ويحتاجون إلى وضع اسس لبدء نشاطهم من جديد".
واضاف "نحتاج الى ردود مؤكدة وتعيين مفوض لحالات الطوارئ ".وأضاف أنه يعتبر حاكم إميليا رومانيا ستيفانو بوناشيني يمكن أن يكون الشخص المناسب ليكون المفوض. (أنسامد).