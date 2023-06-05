حوالي 140 جمعية اهلية ايطالية تواجه مشاكل بعد الفيضانات

(أنسامد) - يونيو 5 - روما - تعانى حوالي 140 جمعية تعاونية اهلية من مشاكل ضخمة بعد فيضانات الشهر الماضي المدمرة في إميليا رومانيا ،والتي اودت بحياة 15 شخصًا وألحقت أضرارًا جسيمة بالمنطقة.



وقالت رئيسة ليجا كوب وهواتحاد تعاوني يقع في إيطاليا سيمون جمبرينى ويتكون من عدة جمعيات تعاونية وتقوم بالتنسيق والدعوة نيابة عن تعاونيات الأعضاء"نحن كحركة ، لدينا حوالي 140 تعاونية تواجه صعوبة ما بعد الفيضانات".



قال غامبريني"العديد من أعضائنا وعمالنا ليسوا نشطين ويحتاجون إلى وضع اسس لبدء نشاطهم من جديد".



واضاف "نحتاج الى ردود مؤكدة وتعيين مفوض لحالات الطوارئ ".وأضاف أنه يعتبر حاكم إميليا رومانيا ستيفانو بوناشيني يمكن أن يكون الشخص المناسب ليكون المفوض. (أنسامد).





Ottieni il codice embed