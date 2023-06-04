سفينة هيومانيتي تنقذ 30 مهاجرا، وتخصيص ميناء أنكونا لإنزالهم

(أنسامد) - يونيو 4 - روما - أنقذت سفينة البحث والإنقاذ "هيومانيتي 1" يوم السبت، 30 مهاجراً ولاجئاً كانوا على متن قارب مطاطي مكتظ كان في حاجة للمساعدة في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.



وتضم هذه المجموعة من المهاجرين واللاجئين، الذين غادروا صبراتة في ليبيا، أربع نساء و11 قاصراً، من بينهم طفل يبلغ من العمر شهرين.



وقالت منظمة "أس أو أس هيومانيتي" غير الحكومية الالمانية، المشغلة للسفينة، إن من تم انقاذهم منهكون لكن حالتهم الصحية مستقرة. بعد عملية الإنقاذ، خصصت السلطات الإيطالية ميناء أنكونا لإنزال المهاجرين.



وأضافت المنظمة غير الحكومية، أن هذا يعني إبحار السفينة أربعة أيام في البحر، مما يعرض دون داع حالة وصحة الأشخاص الذين تم إنقاذهم والضعفاء للخطر. (أنسامد).





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