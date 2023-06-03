إيطاليا تحتفل بالعيد الوطني للجمهورية

(أنسامد) - يونيو 3 - روما - احتفلت إيطاليا بالعيد الوطني للجمهورية يوم الجمعة باستعراض عسكري في روما يضم عرضا سريعا مذهلا للفريق الوطني للأيروباتيك "فريتشي تريكولوري" التابع لسلاح الجو احتل مركز الصدارة في الاحتفالات.



وقد شدد الرئيس سيرجيو ماتاريلا على دور الدستور في رسالته إلى رئيس أركان الدفاع الإيطالي، الأدميرال جوزيبي كافو دراغون بمناسبة يوم الجمهورية.



كتب ماتاريلا ، مشيرًا إلى استفتاء ما بعد الحرب العالمية الثانية ، "إن قيم اختيار 2 يونيو 1946 ، التي تم نقلها في الميثاق الدستوري الذي نحتفل بعيد ميلاده الخامس والسبعين (هذا العام)، ما زالت ترشدنا"، في إشارة إلى استفتاء ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي شارك فيه الشعب الإيطالي وصوت للتخلي عن الملكية وتصبح جمهورية.



وتابع "الحرية والمساواة والتضامن واحترام حقوق الأفراد والمجتمعات هي ركائز أساسية لميثاقنا الدستوري".



وأكدت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني من جانبها أن العيد "ليس مجرد احتفال يشبه المتحف. إنه رمز لحقيقة أننا نفهم أنه بغض النظر عما إذا كانت هناك صعوبات أو أن الأمور تسير على ما يرام ، فإننا نلتقي فقط".



وكان ماتاريلا وميلوني من بين المسؤولين المشاركين في العرض العسكري على طول شارع فيا دي فوري إمبريا، مع الكولوسيوم كخلفية إلى جانب الآلاف من المواطنين العاديين.



وافتتح العرض 300 رئيس بلدية يرتدون وشاح الالوان الثلاثة.



(أنسامد).





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