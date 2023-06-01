ميلوني: ليس هناك أوروبا من الدرجة الأولى والثانية

(أنسامد) - يونيو 1 - روما - أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أنه ليس هناك أوروبا من الدرجة الأولى وأوروبا من الدرجة الثانية.



وبينت ميلوني خلاص زيارتها إلى مولدوفا للمشاركة في اجتماع "المجتمع السياسي الأوروبي"، "من المهم التأكيد أنه لا يوجد اووربا من الدرجة الأولى والدرجة الثانية".



وتابعت، "نعقد هذه القمة في وقت أظهرت الأزمات بعض نقاط الضعف، بما في ذلك نقاط الضعف الأوروبي".



ويجتمع في "المجتمع السياسي الأوروبي"، قيادات من ٤٧ دولة، من بينها ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول مثل أوكرانيا وسويسرا وصربيا والمملكة المتحدة.



ويعد هو الاجتماع السنوي الثاني من نوعه بعد الاجتماع الذي عقد العام الماضي. (أنسامد).





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