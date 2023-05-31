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  2. إحالة اوراق قضية ريجيني الي المحكمة الدستورية

إحالة اوراق قضية ريجيني الي المحكمة الدستورية

Redazione ANSA
(أنسامد) - مايو 31 - روما - احال قاضي الجلسات التمهيدية في قضية ريجيني فانشيسكو لو فوا والنائب سيرجيو كولايوكو الى المحكمة الدستورية طلبه الخاص حول مدى دستورية المادة 420 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية المتعلقة باستمرار القضية رغم غياب المتهمين والتى تاجل بمقتضاها نظر القضية الى 31 مايو الحالى.

ومن المفترض ان المحكمة الدستورية ستدلي برأيها حول المادة المعدلة في الجزء الذي لا ينص فيه على أنه يمكن المضي قدمًا في غياب المتهم "في الحالات التي يتوقف فيها الافتقار الرسمي للمعرفة بالإجراء بشأن عدم وجود مساعدة قضائية من دولة انتماء أو إقامة المتهم نفسه ".

وكان قاض في روما ،قد ايد اليوم الأربعاء ، طلبا من المدعين بإحالة قضية تعذيب وقتل جوليو ريجيني إلى المحكمة الدستورية.

وقد طلب من المحكمة العليا أن تحكم فيما إذا كان يمكن المضي في المحاكمة بدون عملاء الأمن المصريين الأربعة المتهمين بالقتل ، ودون أي دليل على أنهم يعرفون أنهم قيد المحاكمة.

ولم تنجح جهود إخطار الضباط الأربعة - اللواء في الأمن الوطني طارق صابر ومعاونيه العقيدان أطهر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي والرائد مجدي إبراهيم عبد الشريف - ولم تتعاون مصر بتسليم بيانات الاتصال الخاصة بهم وسجلاتهم القانونية.

ريجيني ، وهو باحث دكتوراه في جامعة كامبريدج يبلغ من العمر 28 عامًا ، تعرض للتعذيب حتى الموت في مصر في عام 2016.

كان عمله في النقابات العمالية المصرية حساسًا علي المستوى السياسى ، وكان جسده مشوهًا بشدة ، ولم تتعرف عليه والدته إلا من خلال طرف أنفه.

ورحب والدا ريجيني يوم الأربعاء بقرار المحكمة وقال الوالدان باولا وكلاوديو عبر محاميهما أليساندرا باليريني "هناك أمل أكبر الآن".

"نأمل أن يكون هذا هو القرار النهائي وأنه ثبت أن المحاكمة يمكن ويجب أن تتم".

كما دعا الوالدان إلى تغيير القانون لضمان أن "الجرائم بهذه الخطورة لا تمر دون عقاب عندما لا تتعاون الدول".

وقال قاضي الجلسات التمهيدية في روما ، الذي أحال القضية إلى المحكمة الدستورية ، إن رفض مصر التعاون هو "مناهض للديمقراطية".

وقال حزب العمال في إحالة إلى المحكمة الدستورية إن "قرار السلطات المصرية بعدم التعاون مع القضاء الإيطالي ومن إثبات المسؤولية هو قرار سلطوي غير ديمقراطي".

واضاف "إنها تخلق فعليًا في إيطاليا ،البلد الذى يطمح إلى مبادئ الديمقراطية والمساواة ،حالة من عدم المساواة في المعاملة بين المواطنين الإيطاليين والمواطنين الأجانب من البلدان الأخرى ، الذين سيحاكمون في قضايا مماثلة".

واكدت المحكمة التمهيدية في هذا الاطار ان موقف السلطات المصرية قد خلق حالة من الحصانة التى لا يعرفها القانون الدولى وتتعلق بالجرائم التي تنتهك حقوق الانسان الرئيسية والمعترف بها في العالم اجمع. (أنسامد).

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