أنسا توقع اتفاقية تعاون جديدة مع وكالة الأنباء الكويتية كونا

(أنسامد) - مايو 30 - روما - وقعت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، ونظيرتها الكويتية (كونا)، أمس الإثنين اتفاقية تعاون، تتيح للوكالتين استخدام خدمات المعلومات الخاصة بهما لأغراض تحريرية، وتطوير العروض التجارية المشتركة، لدعم تواصل المؤسسات والشركات في البلدين.



ووقعت الاتفاقية عبر الاتصال الرقمي بين الوكالتين، بحضور السفير الإيطالي لدى الكويت كارلو بالدوتشي، والسفير الكويتي لدى إيطاليا ناصر القحطانى.



وأشاد السفير الإيطالي بالكويت كارلو بالدوتشى، بالعلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وأعرب عن أمله في أن تعمل الدولتان على تكثيف وتطوير علاقاتهما في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحافة والإعلام.



وأكد بالدوتشي أن توقيع الاتفاقية يعبر عن رغبة البلدين في تعزيز التفاهم والمعرفة المتبادلة، من خلال تطوير العلاقات في مجال الاتصال والمعلومات، وتبادل الزيارات بين مجموعات الفنيين والصحفيين بين الوكالتين، وأيضا تبادل الأخبار والمعلومات.



من جانبه، قال السفير الكويتي لدى إيطاليا ناصر القحطانى، إن "توقيع هذه الاتفاقية بين وكالتي الأنباء الكويتية (كونا) والإيطالية (أنسا) يعد حافزا مهما، يجدد ويعمق التعاون المهنى القائم بالفعل منذ ثلاثين عاما بين المرجعين الرئيسيين الفاعلين في مجال الإعلام في الكويت وإيطاليا، كما يعكس الإرادة القوية المشتركة لبلدينا، لتوسيع التعاون على جميع المستويات، في إطار العلاقات المثمرة والصداقة القوية".



واعتبر أن التعاون بين كونا وأنسا هو "أحد الجوانب التأهيلية والتأسيسية للعلاقات والحوار والتبادل الثقافى وفي مختلف القطاعات، التي تربط الشعبين، وترسخ التعاون الممتاز والمتنامي في مجال العلاقات المؤسسية، التي سنحتفل بالذكرى السنوية الستين لها في العام المقبل".



بدورها، أشادت فاطمة السالم مدير عام وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بعمق ومكانة علاقات الصداقة والتعاون بين الكويت وإيطاليا، مؤكدة الرغبة المشتركة لتعزيزها في مختلف المجالات، بما في ذلك الإعلام.



وأضافت السالم، أن وكالة كونا حريصة على بناء شبكة علاقات واسعة مع وكالة أنسا، وتعزيز التعاون المشترك، بهدف صنع مستقبل متطور لقطاع الإعلام، ووسائل مبتكرة ترتقي به، مع الحفاظ على رسالته وقيمه وخصائصه.



وأعربت عن أملها فى أن تساهم اتفاقية التعاون الموقعة بين كونا وأنسا في ترسيخ نموذج متقدم للتعاون الإعلامي، من خلال خلق منصة لتبادل المعلومات، وإبراز سبل التنمية، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال الإعلام، وتحسين كفاءات المشتغلين وصقلها.



وأوضحت، "توقيع الاتفاقية يندرج في إطار رغبة كونا لتعزيز حضورها على الساحة الدولية، وتزويد وكالات الأنباء الدولية، بما فيها وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، بجميع الأخبار المتعلقة بالشأن الكويتى، وإبراز دور دولة الكويت في كافة المجالات، لاسيما السياسية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية والإنسانية".



بينما قال ستيفانو دي أليساندري مدير عام وكالة أنسا، إنه راض عن تجديد هذا التعاون مع شريك تاريخي، قبل أن يضيف أن "الاتفاقية الجديدة تؤكد وتوسع العمل الذى كنا نقوم به منذ بعض الوقت مع وكالة كونا، التي تمثل مرجعية مهمة في إطار منطقة الشرق الأوسط الاستراتيجية، بالإضافة إلى توسيع نطاق تدفق الأخبار والمعارف المتبادلة بين الكويت وإيطاليا".



وأكد أن "الاتفاقية الجديدة تشكل أيضا فرصة لتبادل الخبرات، فضلا عن كونها فرصة إضافية لتطوير المشاريع التجارية، لدعم اتصالات المؤسسات والشركات التجارية في كلا البلدين". (أنسامد).





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