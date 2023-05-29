إيطاليا-الإنتخابات المحلية : يمين الوسط يفوز في كاتانيا

(أنسامد) - مايو 29 - روما - من المقرر أن يصبح المرشح لرئاسة البلدية من يمين الوسط عمدة كاتانيا الجديد ومستقلًا في راغوزا بينما السباق يضيق للغاية بحيث لا يمكن استدعاء مدينتين كبيرتين أخريين في صقلية ذهبتا إلى صناديق الاقتراع يومي الأحد والاثنين، سيراكوزا وتراباني، وفقًا لاستطلاعات الرأي.



فاز المرشح من يمين الوسط ماوريتسيو كاسيرتا بما يتراوح بين 56٪ و 60٪ من الأصوات في انتخابات كاتانيا المحلية، وذلك بعد إغلاق مراكز الاقتراع يوم الاثنين.



وبحسب الاستطلاع، حصل ماوريتسيو كاسيرتا من يسار الوسط على 27.5 - 31.5٪ من الأصوات.



وفي انتخابات بلدية راغوزا، يتقدم العمدة المنتهية ولايته جوزيبي كاسو - مرشح من خمس قوائم مدنية - في الاستطلاعات بمدى يتراوح بين 59٪ و 63٪. ويليه، في المرتبة الثانية، مرشح يسار الوسط ريكاردو شينا بنسب تتراوح بين 18٪ و 22٪.



وقال استطلاع آخر للرأي يوم الإثنين أن انتخابات رئاسة البلدية في سيراكوزا ستجري جولة إعادة في غضون أسبوعين مع عدم وجود مرشح من المقرر أن يحصل على أكثر من 50٪ من الأصوات. ويتقدم المرشح من يمين الوسط فرديناندو ميسينا في استطلاعات الرأي بنطاق يتراوح بين 24٪ و 28٪ (أنسامد).





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