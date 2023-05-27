الاتحاد الأوروبي:6 مليارات للحد من التعرض للكوارث الطبيعية
وتابعت، في حديثها في بينالي العمارة في البندقية، : "أوروبا معك، إبق قويا. أوروبا حاضرة أيضا للمساعدة في استعادة التوازن المشوه بين الطبيعة والبيئة المشيدة".
وأضافت "يوفر التمويل القادم من الاتحاد الأوروبي 6 مليارات يورو لإيطاليا للحد من مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية. على سبيل المثال ، يجب استعادة قاع نهر بو، مع إزالة الخرسانة وإحياء المساحات الخضراء على طول ضفاف النهر، لإفساح المجال من أجل الطبيعة".
وأردفت فون دير لاين: "يجب أن نجعل الطبيعة شريكًا لنا في مكافحة تغير المناخ"، قائلة "إن الضرر الذي يصنعه الإنسان ملموس بشكل خاص هنا في البندقية" وأكدت فون ديل لين: "إن تقليل الانبعاثات من المباني أمر بالغ الأهمية لتحقيق الحياد المناخي وإبطاء ارتفاع مستوى سطح البحر".
(أنسامد).