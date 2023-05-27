الاتحاد الأوروبي:6 مليارات للحد من التعرض للكوارث الطبيعية

(أنسامد) - مايو 27 - روما - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم أمس الجمعة إن الخطة الوطنية للتعافي والصمود بعد كوفيد (NRRP) التي يمولها الاتحاد الأوروبي تتضمن ستة مليارات يورو من التمويل لتقليل تعرض إيطاليا للفيضانات والانهيارات الأرضية.



وتابعت، في حديثها في بينالي العمارة في البندقية، : "أوروبا معك، إبق قويا. أوروبا حاضرة أيضا للمساعدة في استعادة التوازن المشوه بين الطبيعة والبيئة المشيدة".



وأضافت "يوفر التمويل القادم من الاتحاد الأوروبي 6 مليارات يورو لإيطاليا للحد من مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية. على سبيل المثال ، يجب استعادة قاع نهر بو، مع إزالة الخرسانة وإحياء المساحات الخضراء على طول ضفاف النهر، لإفساح المجال من أجل الطبيعة".



وأردفت فون دير لاين: "يجب أن نجعل الطبيعة شريكًا لنا في مكافحة تغير المناخ"، قائلة "إن الضرر الذي يصنعه الإنسان ملموس بشكل خاص هنا في البندقية" وأكدت فون ديل لين: "إن تقليل الانبعاثات من المباني أمر بالغ الأهمية لتحقيق الحياد المناخي وإبطاء ارتفاع مستوى سطح البحر".



(أنسامد).





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