أورسولا فون دير لاين تؤكد دعم أوروبا لإيطاليا بعد الفيضانات

(أنسامد) - مايو 26 - روما - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنها زارت منطقة إميليا رومانيا يوم الخميس لتؤكد أن المنطقة وإيطاليا تحظيان بالدعم الكامل من الاتحاد الأوروبي بعد الفيضانات المدمرة التي وقعت الأسبوع الماضي والتي أودت بحياة 15 شخصًا.



وأضافت في مؤتمر صحفي في بولونيا :" أنا هنا لإرسال رسالة واضحة للغاية. أوروبا معكم". جاءت تصريحات أورسولا فون دير لاين بعد رحلة بالطائرة فوق المناطق التي ضربتها الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة، بصحبة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وحاكم إميليا رومانيا ستيفانو بوناتشيني.



وقالت ميلوني : أعتقد أنه من المهم أن ترى فون دير لاين بنفسها حجم المشكلة والمشكلات متعددة الأوجه. يمكن أن يكون دعم الاتحاد الأوروبي مهمًا جدًا في هذه المرحلة، مضيفة : سنقوم بتقديم طلب تفعيل صندوق التضامن الأوروبي في الأسابيع المقبلة، بعد إجراء تقييم شامل لأضرار الفيضانات. (أنسامد).





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