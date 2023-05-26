البابا فرنسيس : أوكرانيا لا تطلب الوساطة لأنها قوية

(أنسامد) - مايو 26 - روما - صرح البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الجمعة، إن أوكرانيا تقول إنها لا تحتاج إلى وسطاء لأنها تشعر أن لديها ما يكفي من القوة، مضيفا أن كييف "لا تحلم كثيرًا بالوساطة، لأن الكتلة الأوكرانية قوية جدًا بالفعل: أوروبا بأسرها والولايات المتحدة".



وقال فرنسيس في مقابلة مع شبكة "تيليموندو" الإسبانية : بعبارة أخرى، إنهم يتمتعون بقوة كبيرة، وذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي التقى البابا فرنسيس خلال زيارة لإيطاليا والفاتيكان في منتصف شهر مايو، حيث صرح زيلينسكي أنه "مع كامل الاحترام لقداسته، فإننا لسنا بحاجة إلى وسطاء، نحن بحاجة إلى سلام عادل".



وقال البابا فرنسيس، إن زيلينسكي طلب منه أيضًا الاهتمام بالأطفال الأوكرانيين الذين تم ترحيلهم إلى روسيا، منوها أن زيلينسكي كان مستاءًا للغاية، وطلب المساعدة في محاولة إعادة الأطفال إلى أوكرانيا.



كان المكتب الصحفي للفاتيكان أعلن يوم السبت الماضي، أن البابا فرنسيس كلف رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال ماتيو زوبي، بمهمة تهدف إلى تمهيد مسارات السلام في أوكرانيا. (أنسامد).





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